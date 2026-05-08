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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Seniorin übergibt hohe Bargeldsumme an Betrüger

Overath (ots)

Trickbetrüger waren gestern (07.05.) bei einer 89-jährigen Frau aus Overath erfolgreich. Sie hatten der Seniorin vorher am Telefon eine Geschichte erzählt, der die Seniorin Glauben schenkte. Nun ist die Frau einen hohen Geldbetrag los.

Nach Angaben der Frau erhielt sie gegen 11:15 Uhr einen Anruf einer angeblichen Ärztin. Diese täuschte eine schwere Erkrankung des Sohnes der Seniorin vor. Überlebenswichtige Medikamente müssten umgehend bestellt werden, die die Seniorin bezahlen solle. Im weiteren Verlauf des Telefonates sprach die Seniorin mit weiteren Personen, darunter auch mit ihrem angeblichen Sohn. Gegen 12:30 Uhr stand ein unbekannter Mann vor der Tür der Seniorin. Sie übergab ihm einen hohen Geldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich.

Als der echte Sohn zu seiner Mutter kam, informierte dieser umgehend die Polizei.

Die Polizei Rhein-Berg appelliert in diesem Zusammenhang nochmals auch an Angehörige von Seniorinnen und Senioren: Sprechen Sie im Vorfeld mit Ihren Eltern oder Großeltern über verschiedene Betrugsmaschen. Polizisten, Bankangestellte oder - wie in diesem Fall Ärzte - fordern niemals zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen auf. Weisen Sie Ihre Angehörigen darauf hin, dass sie bei solchen Anrufen die Ihnen bekannten Rufnummern wählen sollen. Im Zweifel kann die Polizei jederzeit unter der Notrufnummer 110 kontaktiert werden.

Gerne berät sie unser Team der Kriminalprävention. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Termin. Per Telefon: 02202 205-444 oder per E-Mail unter gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de

Die Kriminalprävention informiert auch in mehreren Veranstaltungen im Rheinisch-Bergischen Kreis über verschiedene Betrugsmaschen und wie sich ältere Menschen davor schützen können. Eine Übersicht der Termine finden Sie unter: rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/termine (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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