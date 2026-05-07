Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Toyota Land Cruiser entwendet

Leichlingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (06.05.) entwendeten unbekannte Täter einen braunen Pkw der Marke Toyota, Typ Land Cruiser, mit einem geschätzten Gesamtwert im hohen fünfstelligen Bereich. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug am Vorabend gegen 21:00 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Hochstraße abgestellt und verschlossen.

Anhand von Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass das Fahrzeug um kurz nach 03:00 Uhr entwendet wurde. Der Toyota ist seit Januar 2025 zugelassen und besitzt das amtliche Kennzeichen GL-EM 79.

Wie später bekannt wurde, kam es in der Hochstraße in der selbigen Nacht kurz vor der Entwendung des Toyota zu einem Diebstahl zweier amtlicher Kennzeichen. Demnach berichteten Zeugen, dass in der Nacht zu Mittwoch (06.05.) gegen 00:30 Uhr eine schwarze Limousine vorfuhr und vor dem Parkplatz einer Autowerkstatt parkte. Kurz darauf stiegen zwei schlanke, dunkel gekleidete Männer mit Kopfbedeckung aus und entwendeten beide Kennzeichen eines blauen Pkw der Marke Opel, der sich auf dem Außenparkplatz der Werkstatt befand. Die Kennzeichen GL-RB 1011 montierten sie daraufhin an ihr eigenes Fahrzeug. Kurz darauf brachen die Täter den linken Scheibenwischer des Opel ab und fuhren davon. Bei der schwarzen Limousine handelte es sich offenbar um einen hochmotorisierten Pkw der Marke Audi oder BMW.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, wird nun ermittelt.

Wenn Sie nähere Angaben zu dem Diebstahl des Pkw oder der amtlichen Kennzeichen machen können, so bitten wir um Kontaktaufnahme zum zuständigen Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ch)

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