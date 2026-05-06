Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Neuer Service auf der Homepage der Kreispolizeibehörde

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Bürgerinnen und Bürger werden noch besser auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis informiert. Alle Termine der Polizei Rhein-Berg sind jetzt auf einer neuen Serviceseite zu finden.

Ob Standorte des Infomobils, Sonderkontrollaktionen wie "Kaffee und Knöllchen", Treffen mit unserem Einstellungsberater oder auch spezielle Präventionskurse für Senioren: Ab sofort erfahren Interessierte direkt über die Homepage, wann und wo sie Beratungen der Polizei Rhein-Berg wahrnehmen können.

"Wir merken deutlich, dass das Bedürfnis der Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis nach verlässlichen Informationen immer größer wird. Mit dem neuen Service bieten wir den Bürgerinnen und Bürgern an, noch schneller und einfacher mit der Polizei Rhein-Berg in direkten Kontakt zu treten. Denn gerade die persönlichen Gespräche mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort, ob auf den verschiedenen Wochenmärkten im Kreis oder auf Informationsveranstaltungen, haben für viele Menschen eine sehr große Bedeutung", sagt der Leiter der Pressestelle der Kreispolizeibehörde, Christian Tholl.

Die Terminseite wird fortlaufend aktualisiert und beinhaltet schon jetzt mehr als 50 Termine für dieses Jahr. "Besonders viel versprechen wir uns von dem Angebot für ältere Menschen im Kreis. An mehreren Terminen informiert unsere Kriminalprävention Seniorinnen und Senioren direkt vor Ort über die leider immer noch zu oft erfolgreichen Betrugsmaschen wie Schockanrufe, Enkeltrick oder falsche Bankangestellte", so der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiter.

Der Termin-Service ist nicht die einzige Neuerung auf der Behördenstartseite: Auch aktuelle Pressemitteilungen werden hier jetzt veröffentlicht, ebenso eine Art Wegweiser, der es Besuchenden der Homepage ermöglicht, in nur wenigen Klicks zu ihrem persönlichen Anliegen zu gelangen.

"Gerade vor dem Hintergrund, dass mittlerweile 80% der Aufrufe unserer Homepage über mobile Endgeräte erfolgen, ist die einfachere Handhabung für Userinnen und User ein ganz zentraler Baustein, um auch online einen bürgerorientierten Service anzubieten", so Tholl.

Neben der Homepage nutzt die Kreispolizeibehörde seit vielen Jahren auch Social Media wie Facebook und Instagram und erreicht dort mehr als 22.000 Menschen. Vor zwei Jahren kam ein eigener WhatsApp-Kanal hinzu, dem mehr als 10.000 Menschen für aktuelle Informationen der Polizei Rhein-Berg folgen.

Die neue Termin-Serviceseite ist unter https://rheinisch-bergischer-kreis.polizei.nrw/termine erreichbar. (bw)

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