Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Gas mit Bremse verwechselt - Pkw fährt gegen Hauswand

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Bergisch Gladbach (ots)

Ein Pkw hat gestern (04.05.) eine Hauswand in der Fußgängerzone von Bensberg beschädigt. Der Fahrer des Pkw hatte das Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt. Er wurde leicht verletzt. Der Schaden an Pkw und Hauswand liegt schätzungsweise in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Gegen 12:30 Uhr rangierte ein 75-jähriger Bergisch Gladbacher seinen grauen Pkw der Marke Kia auf dem Kundenparkplatz einer Apotheke in der Schloßstraße. Dabei betätigte er versehentlich das Gas- statt das Bremspedal und fuhr frontal gegen die seitliche Hauswand der Apotheke. Er wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sein Pkw wurde stark beschädigt. Auch die Hauswand wies Beschädigungen auf, es zeigten sich Risse in ihr. Ein Statiker des THW konnte später Entwarnung geben. Die Feuerwehr war vor Ort, um sich um ausgelaufene Betriebsstoffe des Pkw zu kümmern. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen aufgenommen. (bw)

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