Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Bilanz Sondereinsatz "sicher.mobil.leben"

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Auch die Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis hat sich gestern (28.04.) am landesweiten Sondereinsatz "sicher.mobil.leben" beteiligt. Der Schwerpunkt lag hierbei auf Zweirädern aller Art.

Die Verkehrsdienstgruppe der Polizei Rhein-Berg hatte sich unter anderem an verschiedenen Stellen in Bergisch Gladbach positioniert, um Zweiräder zu kontrollieren. In den Stadtteilen Hebborn, Mitte und Gronau wurden fünf Fahrradfahrende verwarnt, da sie als "Geisterradler" in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs waren. Zudem ermittelt die Polizei gegen vier E-Scooter-Fahrende, deren Gefährt nicht mehr versichert war.

Bei weiteren Kontrollstellen im Kreisgebiet wurden insgesamt 75 Geschwindigkeitsverstöße von Verkehrsteilnehmenden festgestellt. Ein Motorradfahrer war in Wermelskirchen-Luchtenberg mit 74 Stundenkilometern bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Ein Pkw-Fahrer war ebenfalls in Luchtenberg mit 84 Stundenkilometern in die Kontrollstelle geraten.

Insgesamt wurden gestern 65 Verwarngelder erhoben und 21 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Seit 2018 besteht die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" und wird in allen 16 Bundesländern gleichzeitig durchgeführt. (bw)

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