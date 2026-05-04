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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rhein.-Berg. Kreis - Geschwindigkeitsmessungen des Verkehrsdienstes - Motorradfahrer innerorts mit 105 km/h gemessen

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Am gestrigen Sonntag (03.05.) hat der Verkehrsdienst der Polizei Rhein-Berg erneut intensive Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, insbesondere an den vor allem bei Motorradfahrerinnen und -fahrern beliebten Landstraßen im Bergischen Land.

Bei Geschwindigkeitsmessungen in Wermelskirchen-Kreckersweg an der L 101 sind dabei 11 Geschwindigkeitsverstöße von Pkw-Fahrenden festgestellt worden, die mit einem Verwarngeld belegt wurden. Hinzu kamen 2 Verstöße von Motorradfahrern und ein weiterer von einem Pkw-Fahrer, die einen Bußgeldbescheid nach sich ziehen. Ein Motorradfahrer aus Leverkusen muss in Kürze mit einem Fahrverbot rechnen, da ihm nach Toleranzabzug eine Geschwindigkeit von 105 km/h innerorts vorgeworfen wird.

Messungen in Wermelskirchen-Luchtenberg, ebenfalls an der L 101, ergaben 7 Verstöße, die mit einem Verwarngeld geahndet wurden (5 x Pkw, 2 x Krad) sowie ein Verstoß eines Pkw-Fahrers, der ein Bußgeldverfahren nach sich zieht.

An der Neschener Straße (L 310) in Odenthal-Landwehr wurden 5 Geschwindigkeitsverstöße von Pkw-Fahrern festgestellt. 3 konnten mit einem Verwarngeld erledigt werden, 2 erhalten in der nächsten Zeit Post von der Bußgeldstelle. Hinzu kommt ein weiteres Bußdgeldverfahren gegen einen Motorradfahrer.

Das zivile Provida-Motorrad war ebenfalls an diesem Tag im Einsatz. In Kürten wurden durch den Polizisten auf dem Dienstmotorrad insgesamt 5 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eingeleitet (4 x Krad, 1 x Pkw) und in Wermelskirchen ein weiteres gegen einen Motorradfahrer, der ebenfalls zu schnell unterwegs war.

Die Polizei wird derartige Geschwindigkeitskontrollen auch weiterhin im gesamten Kreisgebiet intensiv durchführen - insbesondere an den Stellen, an denen es in der Vergangenheit häufiger zu Verkehrsunfällen gekommen ist. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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