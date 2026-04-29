Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugensuche nach Einbrüchen

Wermelskirchen (ots)

Die Polizei hatte gestern (28.04.) zwei Einsätze in Wermelskirchen zu verzeichnen. In beiden Fällen geht es um Einbruch. Beide Tatorte liegen etwa einen Kilometer voneinander entfernt.

Gegen 13:10 Uhr rief eine Frau die Polizei in die Burger Straße. Sie meldete den Einbruch in ihre Wohnung. Die Frau gab an, die Wohnung gegen 10:15 Uhr verlassen zu haben. Als sie gegen 12:45 Uhr dorthin zurückkehrte, bemerkte sie, dass die Wohnungstür offenstand. Zudem waren einzelne Räume durchsucht worden. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt.

Gegen 22:15 Uhr rief die Bewohnerin einer Wohnung in der Straße Hünger die Polizei. Auch sie meldete den Einbruch in ihre Wohnung. Die Frau hatte die Wohnung gegen 07:10 Uhr verlassen und kam um 21:30 Uhr wieder zurück. Die Terrassentür war geöffnet, zudem waren Schubladen durchwühlt worden. Seitdem fehlen der Frau hochwertige Schmuckstücke im mittleren vierstelligen Euro-Wert.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und veranlasste die Spurensicherung.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Straße Hünger ist ein unbekannter Mann beobachtet worden, der sich gegen 17:30 Uhr in der Nähe der Wohnung befunden hatte. Der Mann ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare, einen dunklen Bart und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans.

Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

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