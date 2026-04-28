Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Werkzeug und Kaffeemaschine aus Firma entwendet

Wermelskirchen (ots)

Am Montagmorgen (27.04.) wurde die Polizei gegen 09:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma für Labortechnik gerufen. Das Fabrikgebäude befindet sich auf der Hilgener Straße in Dabringhausen.

Vor Ort konnten die Beamten an einem Fenster deutliche Hebelmarken feststellen. Die bislang unbekannten Täter gelangten auf diese Weise in die Räumlichkeiten der Firma und durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurden diverse Bohrwerkzeuge sowie eine Siebträgermaschine entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird derzeit auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Mitarbeiter der Firma gaben gegenüber den Polizisten an, das Gebäude zuletzt am Freitag (25.04.) gegen 15:30 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen zu haben. Einer der Mitarbeiter hatte bereits am Samstag einen Pinsel der Kaffeemaschine auf dem Gehweg der Hilgener Straße gesehen. Zu diesem Zeitpunkt ging er jedoch noch nicht von einem Einbruch in die Firma aus.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Zeugen, die am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges im Umkreis der Hilgener Straße beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

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