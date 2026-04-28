Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Einfamilienhaus in Moitzfeld

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte sind gestern (27.04.) in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Moitzfeld eingebrochen. Die Beute: hochwertiger Schmuck und Bargeld.

Gestern Nachmittag rief die Bewohnerin des Hauses in der Straße Im Finkenschlag die Polizei. Sie hatte das Haus gegen 11:45 Uhr verlassen und kehrte drei Stunden später wieder zurück. Dabei fiel ihr auf, dass die Terrassentür geöffnet war und sämtliche Räume und Schränke durchwühlt worden waren. Die unbekannten Täter hatten Bargeld und hochwertigen Schmuck mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich gestohlen.

Vor Ort konnte die Polizei Hebelspuren an der Terrassentür feststellen. Sie nahm eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, wenden sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (bw)

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