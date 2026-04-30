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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Rollerfahrer flüchten nach Geldautomatensprengung in Wermelskirchen - Polizei sucht Zeugen

Wermelskirchen (ots)

Zwei dunkel gekleidete Männer haben in den frühen Morgenstunden am Donnerstag (30. April) einen Geldautomaten auf der Telegrafenstraße in Wermelskirchen gesprengt. Sie flüchteten auf einem Roller vom Tatort in Richtung Thomas-Mann-Straße. An der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Gegen 3.20 Uhr hatten Anwohner die Polizei alarmiert, nachdem sie zwei Knallgeräusche aus Richtung der Bankfiliale gehört hatten. Zuvor sollen die Täter die Eingangstür der Bank gewaltsam geöffnet haben. Ob und in welcher Höhe sie Beute machten, ist derzeit noch unklar.

Durch die Sprengung wurde niemand verletzt. Die Statik des Gebäudes wird derzeit geprüft.

Hinweise zu den Tätern, dem flüchtigen Roller oder dem Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cb/ts)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln
Telefon: 0221/229 5555
E-Mail: pressestelle.koeln@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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