Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs - Vortest positiv auf Cannabis

Overath (ots)

Gestern Abend (04.05.) hielten Polizisten der Polizeiwache Overath einen 40-jährigen Overather im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Der Fahrer befuhr gegen 22:10 Uhr die Hauptstraße vom Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Vilkerath und konnte an der Einmündung zur Mucher Straße angehalten werden. Bereits zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem machte er Angaben darüber, dass der rechtmäßige Besitzer des BMW nichts über die Nutzung des Pkw wisse.

Darüber hinaus verhielt sich der Overather während der Kontrollsituation zunehmend auffällig, sodass ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt wurde. Das Ergebnis verlief positiv auf Cannabis. Zur Durchführung einer Blutprobenentnahme brachten ihn die Polizisten zur Polizeiwache Overath. Die Weiterfahrt wurde dem 40-Jährigen bis auf Weiteres untersagt.

Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell