Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Festnahme nach mehreren Diebstählen aus Autos

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (06.05.) hat die Polizei einen 20-jährigen Mann aus Köln vorläufig festgenommen. Er wird beschuldigt, im Stadtteil Kaule in mehrere Pkw eingedrungen zu sein.

Gegen 03:20 Uhr rief ein Zeuge den Notruf der Polizei. Er gab an, durch Geräusche auf der Moltkestraße wach geworden zu sein. Aus seinem Fenster sah er einen Mann, der mehrere Pkw öffnen wollte, die auf der Moltkestraße parkten. Danach flüchtete der Mann in Richtung Anne-Frank-Straße.

Vor Ort fand die Polizei einen Opel Corsa vor, dessen Innenraum durchwühlt worden war. Gleichzeitig war ein weiterer Streifenwagen in der Anne-Frank-Straße unterwegs. Mit Erfolg: Sie ertappten den Mann auf frischer Tat, als er in einem weiteren Pkw saß. Er führte mehrere Gegenstände mit sich, die ihm nicht zugeordnet werden konnten.

Der Mann gab gegenüber den Beamten zu, in der Nacht mehrere Pkw geöffnet zu haben. Das Ziel: mit dem Verkauf der Beute seine Betäubungsmittelsucht zu finanzieren. Bei dem 20-Jährigen konnte die Polizei zudem Betäubungsmittel finden. Der Mann sagte außerdem, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Bergisch Gladbach gebracht. Er ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen.

Der 20-Jährige muss sich unter anderem wegen mehrfachen Diebstahls aus Pkw und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. (bw)

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