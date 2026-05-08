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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit der Hausbesitzer

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Vormittag (07.05.) ist es in der Straße Im Fronhof im Stadtteil Herkenrath zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Die Hausbesitzer hatten den Einbruch festgestellt, nachdem sie vom Einkaufen zurückgekehrt waren. Offenbar haben bislang Unbekannte in einem kurzen Abwesenheitszeitraum, zwischen circa 10:15 Uhr und 11:30 Uhr, erst an einem Fenster gehebelt und anschließend die Glasscheibe einer Terrassentür eingeschlagen, um in das Haus zu gelangen.

Nach ersten Erkenntnissen der Geschädigten wurden eine Geldbörse und mehrere Schmuckstücke entwendet. Die Schadenshöhe soll sich nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und umgehend eine Spurensicherung am Tatort durchführen lassen. Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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