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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Unbekannte geben sich als Handwerker aus und versuchen Seniorin zu täuschen

Leichlingen (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Kaltenberg gerufen. Eine dort wohnhafte Seniorin berichtete den eingesetzten Beamten, dass zwei unbekannte Männer versucht hätten, sich unter einem Vorwand Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen.

Nach Angaben der Seniorin klingelte es um 16:30 Uhr an ihrer Haustür. Im Treppenhaus traf sie auf einen unbekannten Mann, der zunächst nach ihrem Ehemann fragte. Kurz darauf erklärte der Mann, er müsse dringend den Strom an den Steckdosen messen, und lief unvermittelt in die Wohnung der Seniorin. Die Bewohnerin reagierte jedoch sofort und forderte den Mann umgehend auf, ihre Wohnung wieder zu verlassen. Währenddessen bemerkte sie einen zweiten unbekannten Mann an der Wohnungstür, der ebenfalls versuchte, in die Wohnung zu gelangen.

Erst nachdem die Seniorin beide Männer erneut zum Gehen aufforderte, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht an das Eigentum der Bewohnerin.

Die beiden Männer sollen etwa 30 Jahre alt und ungefähr 1,70 m groß gewesen sein. Beide hatten kurze, dunkelbraune Haare und waren jeweils mit einer weißen Hose sowie einem weißen Hemd bekleidet. Zudem beschrieb die Seniorin ihr Erscheinungsbild als südländisch.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise zu den Tätern. Weitere Informationen hierzu nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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