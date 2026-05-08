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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: 60-jährige Autofahrerin zeigt sich unverbesserlich

Rösrath (ots)

Zum wiederholten Male ist eine 60-jährige Rösratherin im Straßenverkehr negativ aufgefallen. Gestern (07.05.) geriet sie in eine Verkehrskontrolle der Polizei Rhein-Berg in Forsbach: ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Alkohol.

Kein Wiedersehen mit Freude für eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Rösrath. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bensberger Straße wurde sie gegen 14:05 Uhr kontrolliert. Dabei gab sie an, keinen Führerschein mehr zu besitzen. Zudem roch ihr Atem nach Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Bei der Überprüfung ihrer Daten zeigte sich, dass die Frau bereits seit mehreren Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Dennoch war sie mit ihrem Pkw gefahren. Allein in den vergangenen fünf Monaten war sie zweimal in Verkehrskontrollen geraten.

Ein Arzt entnahm ihr wenig später eine Blutprobe. Erneut wurde ihr jegliches Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr untersagt. Zudem kündigte die Polizei an, ihren Pkw sicherzustellen, sollte sie erneut ohne Fahrerlaubnis fahren.

Die Polizei ermittelt gegen die 60-Jährige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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