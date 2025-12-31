Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall im öffentlichen Personennahverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, den 31.12.2025 gegen 06:50 Uhr, kam es auf der Erdbrüggenstraße in Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen zu einem schweren Verkehrsunfall unter der Beteiligung der BoGeStra. Ein Kraftomnibus des Personennahverkehrs kam nach derzeitigem Ermittlungstand im Kurvenverlauf der Ostpreußenstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf dem Bürgersteig gepflanztem Baum. Der Busfahrer, ein 58jähriger Bochumer, wurde durch die Kollision im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Hinzugezogene Rettungskräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen konnten diesen mit schwerem Gerät befreien. Zwei Fahrgäste, welche sich zum Unfallzeitpunkt im Gelenkbus befanden, wurden durch das Unfallgeschehen ebenfalls verletzt. Dabei handelt es sich um einen 35jährigen Gelsenkirchener, welcher nach derzeitigem Ermittlungsstand schwer verletzt wurde und einen 27jährigen Bochumer Bürger, welcher nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Alle verletzten Personen wurden in Gelsenkirchener Krankenhäuser zur weiteren Behandlung verbracht. Am dem Kraftomnibus entstand ein Totalschaden. Die derzeitige Schadenssumme des Verkehrsunfalls wird auf über 350.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell