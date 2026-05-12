Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Wasserwerker erbeuten Goldkette

Bergisch Gladbach (ots)

Am Montag (11.05.) wurden Polizisten der Polizeiwache Bergisch Gladbach zu einem Mehrfamilienhaus in Hebborn gerufen. Eine dort wohnhafte 86-jährige Seniorin gab gegenüber den Polizisten an, von zwei unbekannten Männern bestohlen worden zu sein.

Demnach klingelten die beiden Männer gegen 15:15 Uhr an ihrer Wohnungstür und gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Sie zeigten einen Lichtbildausweis vor und erklärten, die Wasserleitungen in der Wohnung dringend überprüfen zu müssen. Die 86-Jährige ließ die beiden Männer im guten Glauben hinein.

Während einer der Täter vorgab, Arbeiten im Badezimmer durchzuführen, lenkte der zweite Mann die Seniorin ab. Wenige Minuten später bemerkte die 86-Jährige, dass der vermeintliche Handwerker aus dem Badezimmer durch die Wohnung lief. Kurz darauf verließen beide Männer die Wohnung. Erst im Nachhinein stellte die Seniorin fest, dass aus einem Schmuckkästchen im Schlafzimmer eine Goldkette entwendet worden war.

Die beiden Männer waren circa 1,80m groß und ungefähr 35-40 Jahre alt. Sie hatten eine korpulente Statur und trugen keine spezifische Handwerkerkleidung. Eine Fahndung im Nahbereich nach den Tätern verlief ohne Erfolg.

Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

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