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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kollision zweier Autos

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kollision zweier Autos
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Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Mittag (11.05.) sind auf der Kölner Straße in Bensberg zwei Pkw zusammengeprallt. Zwei Frauen wurden leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden. Die Polizei hat den Führerschein einer 66-Jährigen sichergestellt.

Die 66-jährige Frau war auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Steinstraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie gegen 12:10 Uhr mit ihrem Renault Clio auf die Gegenspur. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke KIA, in dem sich eine 60-jährige Frau befand. Beide Frauen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die 66-Jährige schien körperlich beeinträchtigt zu sein und machte auf die Polizei vor Ort einen verwirrten Eindruck. Daher wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg hat die Ermittlungen aufgenommen. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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