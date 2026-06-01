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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Heidelberg (ots)

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Volvo auf, der ungewöhnlich langsam auf der Uferstraße in Richtung Ernst-Walz-Brücke unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle um kurz nach 1 Uhr stellte sich heraus, dass der 46-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine weitere Überprüfung zeigte, dass der Führerschein des Mannes gefälscht war. Dieser räumte ein, dass er das unechte Dokument gekauft habe und er über keine Fahrerlaubnis verfüge. Die Fälschung wurde von der Polizei sichergestellt. Der 46-Jährige musste mit zur Wache und dort eine Blutprobe abgeben. Er muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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