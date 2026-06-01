Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt

Rhein-Neckar-Kreis B292: Verkehsrunfall mit zwei beteiligten Pkw, Rettungshubschrauber im Einsatz PM 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 18.15 Uhr ereignete sich auf der B 292 zwischen Waibstadt und Sinsheim in Höhe Mozartstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Bei dem Unfallgeschehen wurden die beiden Kraftfahrzeugführer verletzt und mittels eines Rettungswagen in ein naheglegenes Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber befand sich hierbei ebenfalls auch im Einsatz.

Die Unfallaufnahme sowie Abschleppmaßnahmen dauern derzeit an. Hierfür musste die Richtungsfahrbahn nach Sinsheim gesperrt werden.

Es wird nachberichtet.

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