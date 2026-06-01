Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Rollerfahrer übersehen

Am Sonntag nahm ein Autofahrer einem Roller die Vorfahrt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr. Der 33-jährige BMW-Fahrer befuhr die Schlater Straße in Richtung Schlat. Er bog nach links auf die Jurastraße ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Peugeot-Fahrers. Der 17-Jährige konnte nicht mehr bremsen und wurde von seinem Roller geschleudert. Der Rettungsdienst brachte ihn mit leichten Verletzungen in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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