Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbruch in Schule

Die vergangenen Tage gelangten Unbekannte in eine Schule in Uhingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge teilte den Einbruch am Sonntag mit. Zwischen Donnerstag und Sonntag gelangten die Täter offenbar durch ein Fenster in das Schulgebäude in der Straße "Alte Holzhäuser Straße". Die Einbrecher brachen das Fenster gewaltsam auf. Im Inneren gelangten sie lediglich in unverschlossene Räume. Den ersten Erkenntnissen nach flüchteten sie ohne Beute. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/9381120) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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