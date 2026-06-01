Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Obermarchtal - Radfahrer tödlich verunglückt

Am Sonntag wurde ein 86-Jähriger von einem Auto erfasst.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung zwischen der B311 und der Sebastian-Sailer-Straße. Der 86-Jährige befuhr mit seinem elektrischen Trekkingrad die Reutlingendorfstraße in Richtung der Sebastian-Sailer-Straße. Wohl ohne auf den Verkehr zu achten, überfuhr er die dortige Stopp-Stelle. Trotz einer Vollbremsung konnte der aus Richtung Unlingen kommende 41-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radler wurde durch den BMW erfasst. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Senior in eine umliegende Klinik. Dort erlag er seinen Verletzungen. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall wurde durch den Verkehrsdienst Laupheim aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B3111 für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.500 Euro geschätzt.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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