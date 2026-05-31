Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Radfahrer geflüchtet

Ohne sich um die Folgen seines verkehrswidrigen Verhaltens zu kümmern fuhr ein Fahrradfahrer am Samstagmittag einfach weiter.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 auf der Kreisstraße zwischen Frankenhofen und Tiefenhülen. Ein Fahrradfahrer überquerte dort in einer Linkskurve die Straße von rechts nach links. Ein aus Richtung Frankenhofen kommender 27jähriger Ford Focus Fahrer musste dem Radfahrer ausweichen. Sonst wäre es zu einem Zusammenstoß gekommen. Bei dem Ausweichmanöver kam er nach links von der Fahrbahn ab und schanzte über einen Graben. Im weiteren Verlauf überschlug sich sein Ford mehrfach, vor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der Lenker wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Zeuge, der den Unfall beobachten konnte, kümmerte sich um den Verletzten. Der Fahrradfahrer, der durch sein Verhalten den Unfall verursacht hatte, fuhr einfach auf dem Radweg in Richtung Frankenhofen weiter. Er kümmerte sich weder um den verletzten Fahrer noch gab er sich als Unfallbeteiligter zu erkennen. Zeugen beschreiben den Mann als etwa 60 Jahre alt mit grauen Haaren, einem Bart, dessen Schnauzer etwas länger war als der restliche Bart. Der Mann trug ein auffälliges neon-oranges Oberteil. Zeugen, die den Mann kennen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ehingen unter 07391/588-0 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(/1022741)

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