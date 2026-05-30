Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen, B 492 - Schwerer Unfall beim Überholen

einem Motorradfahrer wird der Unterschenkel abgetrennt

Ulm (ots)

Polizei und Rettungskräfte wurden am Freitag gegen 18:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die B 492 bei Hermaringen alarmiert. Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer fuhr mit seiner Kawasaki von Sontheim in Richtung Hermaringen. Auf gerader und weit überschaubarer Strecke scherte er zum Überholen eines Audi aus, der von einem 19 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Hierbei übersah der Kawasakifahrer einen ihm entgegenkommenden Mercedes, an dessen Steuer sich eine 23 Jahre alte Frau befand. Das Motorrad prallte zunächst gegen den Mercedes und in der weiteren Folge gegen den Audi, bevor es nach etwa 40 Metern zum Liegen kam. Der Mercedes kam an der Leitplanke zum Stehen. Durch den Zusammenprall wurde dem 45-Jährigen der Unterschenkel abgetrennt, er wurde durch den Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen. Die 23 Jahre alte Fahrerin des Mercedes erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, sie wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens angeordnet. Alle drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und durch einen Abschleppdienst geborgen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Verkehrspolizei Heidenheim (Tel.: 07321/97520) auf 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Erstellung des Gutachtens war die B 492 bis 23:00 Uhr gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich nicht. Neben Streifen der Polizeireviere Heidenheim und Giengen, sowie der Verkehrspolizei Heidenheim, waren an der Unfallstelle die Feuerwehren aus Hermaringen und Sontheim, ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug im Einsatz.

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