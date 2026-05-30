Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ADK) Amstetten - Gasleitung angebaggert

37 Menschen mussten stundenlang ihre Wohnungen verlassen

Ulm (ots)

Ein Austritt von Gas führte am Freitag ab 21:30 Uhr im Amstetten in der Hauptstraße zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Bei Arbeiten entlang einer Hausfassade beschädigte ein bislang nicht bekannter Baggerfahrer die dort entlangführende Gasleitung, weshalb Gas über ein offenstehendes Kellerfenster in das Gebäude drang. Aufgrund der bestehenden Explosionsgefahr wurden im Umkreis von 150 Metern alle Anwohner durch die Feuerwehr und die Polizei evakuiert und im Feuerwehrhaus in Amstetten bis zur endgültigen Absperrung der Gasleitung und Freigabe durch den Energieversorger gegen 00:20 Uhr betreut. Im gleichen Zeitraum musste auch die durch Amstetten führende B 10 gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. Neben 20 Kräften der Polizeipräsidien Ulm und Einsatz waren der Rettungsdienst und die Feuerwehr Amstetten mit 56 Personen vor Ort.

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