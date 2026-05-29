Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Pferd geht durch

Am Donnerstag wurde eine Reiterin bei Achstetten vom Pferd abgeworfen. Anschließend rannte das Tier in ein Auto und verursachte Schaden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz nach 19 Uhr zu dem Unfall. Eine 19-Jährige war mit ihrem Pferd auf einem Feldweg südlich vom Ortsteil Bronnen unterwegs. Dabei soll das Tier wohl im Bereich Hofäcker wegen einem aufgestellten Mülleimer aufgeschreckt sein. Das Pferd ging durch und die Reiterin wurde abgeworfen. Zeitgleich war ein 55-Jähriger mit seinem Hyundai auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bronnen und Achstetten unterwegs. Auf Höhe Mönchshöfe trat das reiterlose Pferd plötzlich aus einem Rapsfeld und kreuzte den Weg des Autofahrers. Das Tier prallte gegen den linken vorderen Kotflügel. Dabei zog sich der Warmblütler Schürfwunden an den rechten Vorder- und Hinterbeinen sowie an der Schulter zu. Die Tierbesitzerin und auch der Autofahrer blieben unverletzt. Das Tier konnte unmittelbar nach dem Unfall eingefangen und versorgt werden. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden am Auto auf rund 3.500 Euro.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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