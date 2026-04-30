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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Im Zeitraum von Dienstag (28.04), 18 Uhr, bis Mittwoch (29.04.), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines in der Hochstraße geparkten blauen Opel Movano und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge und Maschinen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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