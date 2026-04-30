POL-OH: Diebstahl aus Pkw
Vogelsbergkreis (ots)
Alsfeld. Im Zeitraum von Dienstag (28.04), 18 Uhr, bis Mittwoch (29.04.), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugriff auf den Innenraum eines in der Hochstraße geparkten blauen Opel Movano und entwendeten hieraus mehrere Werkzeuge und Maschinen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
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