Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrräder entwendet und Garage aufgebrochen - Gartenmöbel entwendet - Roller entwendet - Mit Fahrzeug angefahren - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Fahrräder entwendet und Garage aufgebrochen

Künzell. Zwischen Dienstag (28.04.), 22 Uhr, und Mittwoch (29.04.), 14.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Wasserkuppenstraße im Ortsteil Dirlos zwei E-Bikes des Herstellers "Cube". Die Fahrräder waren zum Tatzeitpunkt unter einem Fahrradcarport eines Mehrfamilienhauses abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Im gleichen Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Kohlgrunder Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde hieraus nichts entwendet. Ob die Taten im Zusammenhang stehen ist unklar und Teil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gartenmöbel entwendet

Hünfeld. Zwischen Dienstagabend (28.04.), 19 Uhr, und Mittwochfrüh (29.04.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte aus dem Außenbereich eines Möbelgeschäfts in der Fuldaer Straße neben zwei Stapelstühlen auch einen Gartensessel. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Roller entwendet

Hosenfeld. Am Dienstag (28.04.), zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen blauen Motorroller des Herstellers "Piaggio", welcher vor einem Wohnhaus in der Stockhausener Straße im Ortsteil Blankenau abgestellt war. Im Rahmen der Fahndung nach dem Fahrzeug, konnte dieses auf einer Freifläche im St.-Elisabethen-Weg aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mit Fahrzeug angefahren - Zeugen gesucht

Bad Salzschlirf. Am Dienstag (28.04.), gegen 18 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Nach derzeitigen Erkenntnissen, fuhr dabei ein 28-Jähriger aus Bad Salzschlirf mit seinem silbernen BMW einen ihm bekannten 37-Jährigen aus Bad Salzschlirf an und verletzte ihn leicht. Der 28-Jährige konnte durch die Polizei Fulda festgenommen werden und wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Videomaterial des Vorfalls haben wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell