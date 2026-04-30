POL-OH: Krad entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Heringen. Am Mittwoch (29.04.), zwischen 13 Uhr und 15 Uhr, entwendeten Unbekannte eine schwarze "Simson" vor einem Schulgebäude in der Dickesstraße. Das Krad konnte durch den Besitzer im Nachgang auf einem Sportgelände in Widdershausen in Thüringen wieder aufgefunden werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Jonas Trabert)
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