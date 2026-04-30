POL-OH: Krad entwendet

Friedewald (ots) - Am Donnerstag (30.04.), gegen 8.15 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg über den Brand einer Garage in der Straße Sommersgarten informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand das Feuer in der Garage und griff auf das Wohnhaus über. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Diese dauern derzeit noch an. ...

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