Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus in Lautertal-Eichenrod - Sachbeschädigung an PKW - Task-Scam: Betrugsmasche im Internet - Geschädigte verliert über 18.000 Euro

Vogelsberg (ots)

Einbruch in Wohnhaus in Lautertal-Eichenrod

Lautertal. Am Montag (27.04.) zwischen 15 und 17 Uhr betraten Unbekannte ein Wohnhaus in der Bergstraße im Stadtteil Eichenrod. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entnahmen aus einer Geldbörse Bargeld. Außerdem nahmen sie aus dem Kühlschrank eine Blase Schwartenwurst sowie einen halben Kugelhupf. Anschließend verließen die Einbrecher das Haus durch die Vordertür. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an PKW

Wartenberg. In der Bahnhofstraße in Angersbach beschädigten Unbekannte im Zeitraum von Freitag (24.04.), 14 Uhr, bis Montag (27.04.), 12.30 Uhr, einen abgestellten Ford Transit in Orange. Vermutlich durch Treten oder Drücken entstanden mehrere Dellen an der Kofferraumklappe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Task-Scam: Betrugsmasche im Internet - Geschädigte verliert über 18.000 Euro

Herbstein. Im Zeitraum von Freitag (24.04.) bis Montag (27.04.) fiel eine Geschädigte auf einen sogenannten Task-Scam herein. Sie nahm ein Angebot zur Heimarbeit über einen Kurznachrichtendienst an und sollte dabei auf Internetseiten ein positives Feedback hinterlassen. Für jede Bewertung musste sie zunächst einen Betrag einzahlen und erhielt anschließend einen nur minimal höheren Betrag zurück. Die Beträge begannen mit niedrigen zweistelligen Beträgen und steigerten sich schnell in vierstellige Beträge.

Schließlich wurde ihr vorgegaukelt, dass sie Fehler bei der Bewertung gemacht habe, wodurch sie die eingezahlten Gelder nicht mehr zurückerlangen konnte. Die Summe der vorgestreckten Beträge beläuft sich auf über 18.000 Euro.

Die Polizei warnt - Die Betrugsarten sind vielfältig

Vorgehensweise der Betrüger:

- Lockangebote für einfache Heimarbeit mit hohen Provisionen (z.B. Produkte liken, bewerten, Videos ansehen) - Aufforderung zur Vorauszahlung, um an das "verdiente" Geld oder größere Aufträge zu gelangen - Nach der Einzahlung wird die versprochene Provision nicht ausgezahlt

Präventionstipps:

- Deaktivieren Sie Gruppen-Einladungen, damit Unbekannte Sie nicht ungefragt zu Gruppen hinzufügen können. Wenn es doch passiert, melden Sie den Administrator, sperren Sie die Nummer und verlassen Sie die Gruppe sofort. - Nehmen Sie keine Jobs per Messenger- oder Kurznachrichtendienst (SMS) an. - Lassen Sie sich nicht von lukrativen Angeboten mit scheinbar einfachen Aufgaben blenden. - Gehen Sie niemals in Vorkasse, um Geld zu verdienen. - Vorsicht bei der Nutzung von Kryptowährung-Apps im Zusammenhang mit der Tätigkeit (z. B. für Gehaltszahlungen). - Verlassen Sie Gruppen, in denen entsprechende Jobangebote gemacht werden. - Übermitteln Sie keine persönlichen und sensiblen Daten an Unbekannte (Identitätsdiebstahl). - Stellen Sie Ihr Konto keinesfalls für Überweisungen zur Verfügung. Sie könnten sich damit der Geldwäsche strafbar machen.

(Steffen Heil)

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