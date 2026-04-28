Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg, Vogelsberg und Fulda.

Osthessen (ots)

HEF

Unfall mit Fahrradfahrerin

Bad Hersfeld. Am Sonntag (26.04.), gegen 13.30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Renault-Fahrer aus Bad Hersfeld die Vitalisstraße in Richtung Simon-Haune-Straße. An der Einmündung zur Simon-Haune-Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Eine 83-jährige Radfahrerin aus Bad Hersfeld fuhr hinter dem Pkw. Als der Pkw verkehrsbedingt zurücksetzte, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. In der Folge stürzte sie und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld. Am Sonntag (26.04.), gegen 2.55 Uhr, befuhr ein 29-jähriger VW-Fahrer aus Bad Hersfeld die zweispurige B 62 In Fahrtrichtung Sorga. Eine 18-jährige aus Ludwigsau fuhr mit ihrem Fahrzeug in gleiche Richtung. An der Ampel-Kreuzung B62 / Frankfurter Straße wollten beide auf die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis ist. Es entstand ein Sachschaden in Höhen von 9.000 Euro

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (23.04.) gegen 17.35 Uhr befuhr eine 38-jährige BMW-Fahrerin aus Wildeck zusammen mit einer 19-jährigen Seat-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Straße "An der Haune" in Richtung Frankfurter Straße. Die 38-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, woraufhin die 19-Jährige aufgrund ungeklärter Ursache auf den BMW auffuhr. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Unfall mit E-Scooter

Rotenburg. Am Samstag (25.04.), gegen 16.10 Uhr, befuhren eine 48-jährige E-Bike-Fahrerin aus Rotenburg und ein unbekannter E-Scooter-Fahrer, auf dem verbotswidrig eine zweite Person mitfuhr, den Fuldaradweg R1 von Rotenburg in Richtung Rtbg.-Braach. In Höhe der Unfallstelle musste die 48-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende E-Scooter-Fahrer fuhr auf, sodass alle Beteiligten zu Fall kamen. Die E-Bikerin wurde leicht verletzt. Die beiden Personen auf dem E-Scooter entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne ihren Verpflichtungen als Unfallbeteiligte nachzukommen. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0 oder www.polzei.hessen.de.

Lkw beschädigt Zaun und Verkehrszeichen

Bebra. Am Montag (27.04.), zwischen 19 und 23 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer mit Anhänger die Asmusstraße im Ortsteil Asmushausen. An der Kreuzung Asmusstraße / Zum Riegelsgraben wollte er wenden, um seine Fahrt auf der Asmusstraße fortzusetzen. Der LKW touchierte im Kurvenbereich einen Metallzaun eines Grundstücks sowie ein Verkehrszeichen. Zwei Zaunelemente wurden aus der Verankerung gerissen, das Verkehrszeichen abgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.800 Euro geschätzt. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0 oder www.polzei.hessen.de.

(Polizeistation Rotenburg)

VB

Unfallflucht

Eichelsachsen. Zwischen dem 15. und 25. April beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße "An der Rosenhecke" eine Gartenmauer und ein Verkehrszeichen. Offenbar wollte der Fahrer in Höhe der Hausnummer 2 wenden und stieß dabei gegen eine Mauer und ein Schild. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06044-989090.

(Polizeistation Lauterbach)

FD

Motorradunfall in Kerzell: Zwei Frauen stürzen in Bachlauf

Eichenzell. Am Montagabend (27.04.), gegen 22.35 Uhr, kam es auf der Hanauer Straße in Kerzell zu einem Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin aus Neuhof und ihre 18-jährige Mitfahrerin mussten am Ortsausgang einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen. Dabei verlor die Fahrerin die Kontrolle über das Leichtkraftrad und prallte gegen die Mauer einer Brücke über der Döllbach. Beide stürzten gemeinsam in den rund vier Meter tiefer gelegenen Bachlauf und wurden mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

(Polizeistation Fulda)

Fehler beim Überholvorgang mit Kollision zum Gegenverkehr

Poppenhausen. Am Montag (27.04.), um 17.35 Uhr, kam es auf der Landstraße 3307 zwischen Poppenhausen und Ebersburg - Weyhers zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen und Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte ein 56 - jähriger mit seinem Pkw zunächst im Bereich des "Leimbachshofs" in Fahrtrichtung Weyhers einen vorausfahrenden Zweiradfahrer. Während des Überholvorgangs näherte sich im Gegenverkehr ein Lkw. Zum Ende des Überholvorgangs geriet der Mann auf die rechte Bankette und übersteuerte sein Fahrzeug, sodass er links mit einem hinter dem Lkw fahrenden Pkw kollidierte. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Neben der Feuerwehr Poppenhausen und dem Rettungsdienst war die Polizeistation Hilders im Rahmen der Unfallaufnahme beteiligt.

(Polizeistation Hilders)

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