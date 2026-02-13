Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt 25 Funkstreifenwagen an die Landepolizei

Schwerin (ots)

Am Dienstag übergibt Innenminister Christian Pegel insgesamt 25 neue Funkstreifenwagen für den allgemeinen Streifendienst an die Landespolizei.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Übergabe eingeladen.

Termin: Dienstag, 17. Februar 2026, 14 Uhr

Ort: Polizeizentrum Schwerin, Graf-York-Straße 6, 19061 Schwerin

Die 25 neuen Funkstreifenwagen werden für den Streifendienst in den Polizeiinspektionen Schwerin, Wismar, Ludwigslust, Neubrandenburg, Stralsund, Anklam und Güstrow eingesetzt.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell