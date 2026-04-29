Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tageswohnungseinbruch - Fahrzeug beschädigt - Einbruch in Baustelle und in Baucontainer - Kupferkabel entwendet

Fulda (ots)

Tageswohnungseinbruch

Fulda. Am Dienstag (28.04.), zwischen 9.30 Uhr und 11.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über den Balkon Zutritt zu einer Wohnung im 1. Obergeschoss in der Einhardstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug beschädigt

Fulda. Zwischen Montagabend (27.04.), 17 Uhr, und Dienstagfrüh (28.04.), 8.55 Uhr, zerkratzten Unbekannte mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand einen schwarzen Skoda Kodiaq. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Neuenberger Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Baustelle und in Baucontainer

Fulda. Zwischen Montagabend (27.04.), 17.15 Uhr, und Dienstagfrüh (28.04.), 7.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle im "Dr.-Süssmuth-Weg" und entwendeten neben diversen Baumaschinen auch zwei Kabeltrommeln. Auch in der nahe gelegenen Dr.- Limbach-Straße wurde gewaltsam ein Baustellencontainer aufgebrochen aus dem die Täter Baumaschinen und Werkzeuge entwendeten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kupferkabel entwendet

Tann. Zwischen Montagnachmittag (27.04.), 16.30 Uhr, und Dienstagfrüh (28.04.), 6 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem umfriedeten Betriebsgelände in der Straße "Am Kuhleich" etwa 30 Meter Kupferkabel. Das Kabel wurde gewaltsam von Baustromzählerkästen abgetrennt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

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