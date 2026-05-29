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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Betriebserlaubnis erloschen
Am Donnerstag stoppte die Polizei einen 22-jährigen BMW-Fahrer in Laichingen.

Ulm (ots)

Gegen 20.45 Uhr stoppte die Polizei den jungen Mann in der Forststraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass technische Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen wurden. Unter anderem war an der vorderen Stoßstange eine zusätzliche Frontspoilerlippe in Carbon-Optik montiert. Das Bauteil war wohl unzulässig, ein Nachweis konnte der 22-Jährige nicht erbringen. Dadurch war die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt. Die Polizei stellte ihm einen Mängelbericht aus. Die Veränderung muss er nun wieder rückgängig machen. Zudem kommt ein Bußgeld von 90 Euro sowie ein Punkt in Flensburg auf den 22-Jährigen zu.

++++1012189 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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