Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Lüftungsanlage gerät in Brand

Ein technischer Defekt am Abluftgrill soll am Donnerstag in Heidenheim zu einem Feuerwehreinsatz mit Dachöffnung geführt haben.

Ulm (ots)

Gegen 18.40 Uhr meldete der Betreiber eines Restaurants in der St. Pöltener Straße Brandgeruch in den Räumlichkeiten. Geistesgegenwärtig forderte er die Gäste auf, umgehend das Lokal zu verlassen und verständigte die Feuerwehr. Die und auch die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an. Als Brandherd konnte in der Küche eine Lüftungsanlage des Grills lokalisiert werden. Von dieser ging das Feuer aus. Durch die heißen Gase geriet Glanzruß im Schornsteine im Bereich des Dachstuhls in Brand. Die Feuerwehr öffnete bei der Brandbekämpfung das Dach, um an den Schornstein zu gelangen. Gegen 21 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Ursache aufgenommen. Es wird derzeit von einem technischen Defekt an dem Ablüfter ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Heidenheim und Schnaitheim waren mit zwei Löschzügen vor Ort. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während den Einsatzmaßnahmen wurden die Bahnhofstraße und die St. Pöltener Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße gesperrt. Dabei kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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