Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag stieß eine 21-Jährige gegen ein Haus in Geislingen.

Ulm (ots)

Um kurz nach zwei Uhr fuhr die 21-Jährige mit ihrem Daimler auf der Geislinger Straße in Richtung Geislingen. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das dortige Gebäude. Von dort wurde der Daimler abgewiesen und blieb seitlich auf der Straße liegen. Die 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungsdienst war vor Ort. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Verkehrsunfall auf. Hierbei stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ob der Alkohol oder eine mutmaßliche gesundheitliche Beeinträchtigung ursächlich war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Fahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden und dort eine Blutprobe abgeben. Diese soll nun Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol die Fahrerin tatsächlich intus hatte. Der Sachschaden an der Hauswand und am Auto wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Diese prüft weitere Maßnahmen gegen die 21-Jährige. Während der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt Türkheim etwa eine Stunde voll gesperrt.

++++1012143 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell