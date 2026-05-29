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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbruch in Freibad
In der Nacht auf Freitag brachen Unbekannte in Heidenheim in ein Freibad ein.

Ulm (ots)

Zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitagfrüh gelangten die Einbrecher auf das Gelände des Freibads in der Jahnstraße. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Einbruch auf. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlung. Auch die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Im Laufe des Freitagvormittags werden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Daher bleibt das Freibad voraussichtlich bis mindestens 13 Uhr geschlossen.

++++ 1013502 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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