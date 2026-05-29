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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - BMW gestohlen
In der Nacht auf Donnerstag entwendeten Unbekannte ein Auto bei Dornstadt.

Ulm (ots)

Der schwarze BMW X5 parkte im Hardtweg. In den Morgenstunden stellte der Besitzer das Fehlen seines Autos fest. Wie die Diebe das Auto wegschafften, ist derzeit nicht bekannt. Die Originalschlüssel befanden sich noch beim Besitzer. Das Auto war mit Keyless-Schlüsseln ausgestattet. Die persönlichen Gegenstände konnten am Donnerstagvormittag in einem Waldstück zwischen Temmenhausen und Tomerdingen aufgefunden werden. Die Polizei Dornstadt (Tel. 07348/96790) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben.

++++1006674 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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