Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin verletzt sich schwer

Am Donnerstag kam es in Ulm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radler und einer Fußgängerin.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Blaubeurer Straße. Der 11-Jährige befuhr auf seinem Roxter Kinderrad die Blaubeurer Straße auf dem dortigen Radweg in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe eines Geschäfts bog das Kind nach rechts ab. Hierbei übersah er offenbar die Fußgängerin, welche auf dem dortigen Fußweg lief. Durch die Kollision stürzten beide. Der 11-Jährige blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die 63-Jährige mit schweren Verletzungen in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

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Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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