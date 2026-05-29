Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Beim Fahren Entgegenkommende gerammt

Nicht weit genug rechts war ein Lasterfahrer am Donnerstag bei Giengen an der Brenz unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit einem Klein-Lkw in der Sachsenhauser Straße. Der VW war in Richtung Hauptstraße unterwegs. Aus der Straße Käppelesberg bog eine 21-Jährige mit ihrem Opel nach rechts in die Sachsenhauser Straße ab. Im Einmündungsbereich kam ihr der Klein-Lkw entgegen. Wie die Polizei weiter berichtet, fuhr der VW wohl auf der Fahrspur der jungen Frau. Es kam an der unübersichtlichen und kurvigen Stelle zum Zusammenstoß. Bei dem heftigen Aufprall zog sich die Opelfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei Giengen kam und nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf mehrere tausend Euro. Der Opel musste von einem Abschlepper geborgen werden. Auf den 56-Jährigen kommt nun eine Anzeige u.a. wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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