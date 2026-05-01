Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Raa-Besenbek: Dachstuhlbrand eines Doppelhauses

Pinneberg (ots)

Freitag, 1. Mai, 13.22 Uhr +++ Einsatzort: Raa-Besenbek, Achtern Knick +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge)

Raa-Besenbek: Über 80 Einsatzkräfte bekämpfen derzeit einen Dachstuhlbrand eines Doppelhauses in Raa-Besenbek. Verletzt wurde nach aktuellen Kenntnissen niemand.

Gegen 13.22 Uhr wurde der Leitstelle ein Feuer eines Carports an einem Gebäude gemeldet. Innerhalb kurzer Zeit kam es zu mehreren Notrufen. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Feuerwehr Raa-Besenbek und eine Löschgruppe aus Elmshorn. Die anrückenden Kräfte konnten bereits auf weite Entfernung eine starke Rauchentwicklung feststellen, sodass umgehend das Stichwort auf "FEU G" (Feuer, größer Standard) erhöht und weitere Kräfte aus Elmshorn hinzugezogen wurden.

Das Feuer breitete sich rasant vom Carport auf zwei weitere Schuppen und schließlich den Dachstuhl des Doppelhauses aus. Dieser steht mittlerweile im Vollbrand. Um genug Personal für die kräftezehrende Arbeit an der Einsatzstelle zu haben, alarmierte die Einsatzleitung die Feuerwehren Neuendorf und Altenmoor (beide Kreis Steinburg) dazu.

Seit 14.30 Uhr ist das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten an dem Objekt werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Eine zwischenzeitliche Warnung der Bevölkerung vor der Rauchentwicklung über das mobile Warnsystem (MOWAS) konnte mittlerweile zurückgenommen werden.

Wir werden unaufgefordert nachberichten.

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