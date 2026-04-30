Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Abschlussmeldung: Uetersen: Großfeuer beschäftigt 70 Einsatzkräfte aus 4 Feuerwehren. Feuer nach 4 Stunden gelöscht

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Pinneberg (ots)

Donnerstag, 30. April, 16.18 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Großer Wulfhagen +++ Einsatz: FEU 2 R5 (Feuer, zwei Löschzüge, 3 bis 5 Verletzte)

Uetersen - Mehr als 70 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Uetersen, Neuendeich, Elmshorn und Groß Nordende bekämpften am Donnerstagnachmittag in der Straße Großer Wulfhagen in Uetersen den Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses. 2 Anwohner wurden verletzt.

Wir berichteten: ttps://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6266518

Kurz nach 16 Uhr war das Feuer im Dachgeschoss des dreigeschossigen Gebäudes gemeldet worden. Die Leitstelle West alarmierte die Feuerwehr Uetersen mit einem Vollalarm und dem Stichwort "FEU G" (Feuer, größer als Standard). Mehrere Anrufer berichteten von einer starken Rauchentwicklung und Flammenschlag aus dem Dach des dreistöckigen Gebäudes. Dies konnten die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr Uetersen bestätigen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde sofort eine Warnung der Bevölkerung über das mobile Warnsystem (MOWAS) veranlasst. Zudem forderte die Einsatzleitung die benachbarte Feuerwehr Neuendeich nach.

Beginn wurde noch mindestens eine Person im Gebäude vermutet. Daher ging ein Trupp unter Atemschutz vor und durchsuchte alle Wohnungen gründlich. Glücklicherweise wurde diese Annahme nicht bestätigt.

Da gegen 16.50 Uhr mittlerweile das brennende Dach einsturzgefährdet war und keine Person mehr vermisst wurde, brachen die Einsatzkräfte den Innenangriff ab und nahmen einen Löschangriff von außen über die Drehleitern vor. Hierzu kam neben der Drehleiter aus Uetersen auch die zwischenzeitlich nachgeforderte Drehleiter aus Elmshorn zum Einsatz. Um genügend Personal für die Löschmaßnahmen unter Atemschutz zur Verfügung zu haben, wurde weiterhin die Feuerwehr Groß Nordende nachalarmiert. Damit wurde das Stichwort auf FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge) erhöht.

Die Maßnahmen zeigten Wirkung: Um 19.43 Uhr konnte die Einsatzleitung "Feuer aus" melden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis ungefähr 20.20 Uhr. Für den Rest der Nacht wird durch die Feuerwehr eine regelmäßige Kontrolle der Brandstelle vornehmen.

Bei dem Einsatz wurden zwei Personen aus dem Umfeld des Einsatzortes verletzt und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Das betroffene Gebäude ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar.

Stefan Mohr, der Kreiswehrführer des Kreises Pinneberg war ebenfalls an der Einsatzstelle und unterstützte die Einsatzleitung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Feuerwehr Uetersen: 40 mit 8 Fahrzeugen, Feuerwehr Neuendeich: 18 mit 2 Fahrzeugen, Feuerwehr Elmshorn: 6 mit 2 Fahrzeugen, Feuerwehr Groß Nordende: 4 mit 1 Fahrzeug, Kreisfeuerwehrverband Pinneberg: Kreiswehrführer, Rufbereitschaft der Feuerwehrtechnischen Zentrale, Pressesprecher mit je 1 Fahrzeug

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