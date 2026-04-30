Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Uetersen: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Pinneberg (ots)

Uetersen: Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Datum: Donnerstag, 30. April, 16.18 Uhr +++ Einsatzort: Uetersen, Großer Wulfhagen +++ Einsatz: FEU 2 Y (Feuer, zwei Löschzüge, Menschenleben in Gefahr)

Uetersen - Mehr als 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Uetersen, Neuendeich und Elmshorn bekämpfen am Donnerstagnachmittag (30. April) in der Straße Großer Wulfhagen in Uetersen den Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Bevölkerungswarnung über die Warn-App NINA herausgegeben. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen ausstellen. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an. Mehrere Anrufer meldeten das Feuer gegen 16.18 Uhr über den europaweiten Notruf 112. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte schlugen Flammen aus dem Dach des dreistöckigen Gebäudes, das direkt neben der Uetersener Polizeiwache steht. Die Feuerwehr startete einen Innen- und Außenangriff zur Menschenrettung und Brandbekämpfung unter Atemschutz. Zusätzlich zur Feuerwehr Uetersen wurden die FF Neuendeich zur Löschhilfe und die FF Elmshorn mit einer zweiten Drehleiter alarmiert. Außerdem sind vier Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort. Die Brandbekämpfung ist derzeit in vollem Gange. Nähere Einzelheiten liegen aktuell nicht vor. Wir werden unaufgefordert nachberichten und bitten, so lange von Rückfragen möglichst abzusehen.

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