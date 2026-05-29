Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Nicht mehr fahrtauglich war ein 47-Jähriger am Donnerstag in Heidenheim a.d. Brenz.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem E-Scooter in der Wilhelmstraße. Er war auf dem Fahrradweg stadtauswärts unterwegs und fuhr dabei in deutlichen Schlangenlinien, so die Polizei. Noch bevor die Polizeistreife den Scooterfahrer anhalten konnte, prallte der 47-Jährige gegen ein Schaufenster. Danach verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Sachschaden ist nicht entstanden. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer sichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Zudem gab der Mann an, täglich Cannabis zu konsumieren. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Den 47-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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