Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Diebstahl aus Fahrzeug

In der Nacht zum Donnerstag gelangte ein Dieb in ein Auto in Öpfingen. Mit einer erbeuteten Scheckkarte tätigte der Unbekannte Einkäufe.

Ulm (ots)

Zwischen 23 Uhr und 5.45 Uhr stand der rote Renault einer 27-Jährigen wohl unverschlossen in der Darrengasse. Denn Aufbruchspuren waren nicht erkennbar. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl aus dem Auto rund 270 Euro Bargeld. Das lag wohl gut sichtbar in der Mittelkonsole neben einem Etui mit dem Elektroschlüssel und einer Scheckkarte. Mit der entwendeten EC-Karten hatte der Unbekannte noch am frühen Morgen an einem Zigarettenautomaten mehrere Tabakwaren gezogen. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) ermittelt nun und sucht Zeugen.

Die Polizei warnt davor, wichtige Gegenstände und Wertsachen in Autos zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Bitte beachten Sie: Ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++1006909 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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