Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B30 - Reifenplatzer an Lkw führt zu Unfall

Am Donnerstag musste die B30 bei Biberach in Fahrtrichtung Ulm für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ulm (ots)

Bei dem Unfall wurde eine Autofahrerin leicht verletzt, rund 200.000 Euro Sachschaden waren entstanden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B30 Fahrtrichtung Ulm. Ein 53-Jähriger war mit seinem Scania Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Kurz nach der Auffahrt Biberach-Süd/ Jordanei platzte an der Zugmaschine ein Reifen. Der Laster geriet dabei ins Schlingern und stieß seitlich mit einem links fahrenden Skoda einer 37-Jährigen zusammen. Der Skoda wurde nach links gegen die Mittelschutzplanken gedrückt und streifte mehrere Meter an den Planken entlang. Die Autofahrerin hatte Glück und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie und auch den Lkw-Fahrer in eine Klinik. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Biberach und Bergung der Fahrzeuge musste die B30 in Richtung Ulm bis 18.30 gesperrt bleiben. Ein Abschleppdienst barg den nicht mehr fahrbereiten Skoda und die Zugmaschine. Der Auflieger konnte mit einer Ersatzzugmaschine die Fahrt fortsetzen. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 200.000 Euro, wobei der Schaden am Sattelzug auf mindestens 180.00 Euro geschätzt wird. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Straßenmeisterei im Einsatz.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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