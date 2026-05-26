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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

POL-PDNW: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht
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Grünstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 24.05.26, 18:30 Uhr und Montag, 25.05.26, 07:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Obergasse ein und entwendeten Bargeld.

Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Obergasse beobachtet?

Dann melden Sie sich bei der Kriminalinspektion Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail: kineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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