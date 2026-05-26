Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht
Grünstadt (ots)
In der Zeit zwischen Sonntag, 24.05.26, 18:30 Uhr und Montag, 25.05.26, 07:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Ladengeschäft in der Obergasse ein und entwendeten Bargeld.
Haben Sie in dem Zeitraum etwas Verdächtiges in der Obergasse beobachtet?
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