Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener Autofahrer und sein Beifahrer machen Polizei auf sich selbst aufmerksam

"Ungeschicktes" Verhalten führt zu Verlust des Führerscheins

Ulm (ots)

Beamte der Polizei Heidenheim führten am Freitag gegen 22:05 Uhr in der Innenstadt mit einem Zivilfahrzeug eine Verkehrskontrolle durch, als ein 44 Jahre alter Mann mit seinem VW bis auf etwa 10 Meter an die Kontrolle heranfuhr. Als er bemerkte, dass kein Durchkommen möglich ist, ließ der 44-Jährige den Motor seines Wagens zwei Mal aufheulen, während sein Beifahrer laut aus dem Fahrzeug rief. Bei der darauffolgenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer offenkundig unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizisten. Der Wert war deutlich über dem gesetzlich erlaubten Grenzwert. Aus diesem Grund wurde bei dem Herrn durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt. Den Mann erwarten nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug.

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