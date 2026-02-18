PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, L572;

Unfallzeit: 17.02.2026, zwischen 15.30 Uhr und 15.35 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Dienstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 15.35 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Bocholt den Ostring in Richtung B67. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus, geriet auf den Grünstreifen und touchierte die rechte Leitplanke. Der Flüchtige setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es soll sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

